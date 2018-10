Trasferimento crediti e riconoscimento esami dati in Canada

Salve,

pubblico questo messaggio in quanto avrei bisogno del parere di qualcuno sulla seguente situazione.

Nel 2016 ho iniziato a frequentare un corso universitario per laurea triennale in psicologia, presso una università del Canada. Causa problemi familiari, sono stato di recente costretto ad interrompere gli studi e rientrare in Italia.

Sto considerando di riprendere gli studi presso una università in Italia, e mi è stato spiegato che il processo è il seguente: Prima occorre immatricolarsi, poi bisogna contattare l'università in Canada che manderà le trascrizioni all'università dove voglio continuare gli studi, e successivamente una commissione si riunisce per stabilire quali esami riconoscere. Presumo che passare da una università europea sia più facile, mi chiedo quale sia il vostro parere sul trasferimento crediti da una università Nord Americana.