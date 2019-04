Studiare Interior Design allo IAAD di Torino?

Salve a tutti,

sto valutando la possibilità di iscrivermi al corso di Interior Design allo IAAD ma non trovo informazioni aggiornate in merito.

Dalle voci che circolano sembra che la scuola sia qualitativamente peggiorata molto e che abbiano studenti solo perché sono bravi a vendersi...

La retta è molto alta (€ 6700 all'anno) e vorrei evitare di sprecare risorse economiche e tempo per niente.

Grazie in anticipo