SSML Carlo Bo pareri?

Salve ragazzi!

Mi sono diplomata quest'anno al liceo linguistico con 100/100. Data la mia sfrenata passione per le lingue (in particolare per l'inglese e lo spagnolo), ho deciso di continuare questo percorso anche all'Università. Vivo a Frosinone, una città poco distante da Roma (circa 1h)e oltre a La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, ho sentito molto parlare dell'Istituto Universitario per interpreti e traduttori "Carlo Bo", che si trova appunto a Roma, nei pressi di Piazza Bologna. Ha, inoltre, altre sedi in tutta Italia, fra cui a Milano, Bari, Firenze e Bologna. La scuola, a giudicare dall'Open Day al quale ho partecipato, mi è sembrata davvero ottima; purtroppo non ho nessun conoscente o amico che la frequenti, per questo non ho mai potuto sentire dei pareri "reali" sull'Istituto. Qualcuno di voi sa qualcosa perché, magari, la frequenta oppure ha qualche amico/a lì?

Grazie mille a tutti coloro che risponderanno