Consiglio percorso universitario ambito psicologico.Ciao a tutti! Cercherò di farla breve... ho vissuto in UK dove ho ottenuto le qualifiche fino al livello 3 in Counselling. Quest’anno ho deciso di fare domanda nelle università in UK per indirizzi quali Relational Counselling e Psychology, counselling and mental health. Nonostante dopo mesi di sofferenza abbia ricevuto offerte, data la situazione corrente, sto valutando di rimanere in Italia.Quale percorso di studi si avvicinerebbe maggiormente a quelli citati sopra? Da quello che mi sembra di capire si parte sempre e comunque dalla triennale in Scienze e tecniche psicologiche?Spero qualcuno mi possa dare qualche consiglio serio o qualche spuntograzie mille! Buona serata