Ciao a tutti scrivo qui perché da alcuni mesi mi trovo sommersa da parecchi dubbi riguardo la mia situazione attuale.

Come avrete capito dal titolo compirò 23 anni a Maggio ed attualmente mi sto domandando se sia troppo tardi iniziare l'università adesso.

Mi sono diplomata ad un liceo scientifico e non ho mia trovato difficoltà a scuola anzi, ma al momento di scegliere l'università è iniziato l'inferno. Tre anni fa scelsi non con troppa convinzione di fare Infermieristica spinta da idee per la quale sarebbe stato più semlice trovare lavoro con una professione sanitaria. Il problema più grande è stato che non era una cosa che mi appassionava, facevo una fatica infame a preparare gli esami e non ero deltutto convinta di voler fare questo genere di lavori tutta la vita, ma sempre in prospettiva futura e per non dare dispiacere ai miei ho continuato finché non sono crollata fisicamente e psicologicamente a due esami dalla laurea. Ho mollato tutto.

Ora mi trovo alla soglia dei 23 anni senza titoli né esperienze lavorative ovviamente e mi domandavo se fosse troppo tardi ricominciare dato che nella migliore delle ipotesi con una triennale finirei a 26 anni. In più vorrei studiare nell'ambito che più mi piace ovvero mi piacerbbe fare Lettere Moderne o Scienze di Comunicazione o Lingue per lavorare nell'ambito editoriale/pubblicitario. Un ambienete difficile, molto. Mi domando dunque se ne valga la pena o se perderei ancora tempo

Spero di essere stata chiara. Vi ringrazio.