Ciao a tutti!Sono uno studente di digital marketing e attualmente sto preparando la mia tesi di laurea magistrale.Sareste di grande aiuto per me se poteste compilare il questionario per la mia tesi che riguarda i millennials e le destinazioni di viaggio : come ottengono le informazioni necessarie e che influenza hanno i social media e gli influencers.Il questionario è completamente anonimo e richiederà solo 6-7 minuti per compilarlo. Inoltre, Il questionario è interamente in lingua inglese e, dato il target di riferimento considerato per la mia tesi, solo persone di età compresa fra 18 e 34 anni possono compilarlo.Grazie a tutti per il vostro aiuto!