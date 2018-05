Vi scrivo nuovamente per segnalare Start@UniTO, un progetto dell'Università di Torino che mette a disposizione 20 insegnamenti universitari online, gratuiti e aperti a tutti.

Qualunque sia il corso di laurea che vi interessa, potete accedere liberamente agli insegnamenti con le vostre credenziali Google o Facebook e studiare con il ritmo che preferite.

Troverete materiali multimediali e test di autovalutazione. Alla fine del percorso online, potete sostenere un test finale, superato il quale otterrete un certificato di frequenza dell'insegnamento!

Le future matricole possono anche seguire l'insegnamento online prima di iscriversi, per poi sostenere l'esame in presenza presso Unito e ottenere i CFU in anticipo rispetto al percorso universitario standard.

Maggiori informazioni all'indirizzo http://www.unito.it/start o guardando il video spot https://www.youtube.com/watch?v=yBk3_Tt0-tw

Buono studio a tutti!