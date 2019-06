Pro e contro tra chimica e chimica industriale

No, non ci sono, di norma, problemi nel fare la triennale in chimica e la magistrale in chimica industriale.

Anzi, ti do una mia personale opinione:

la triennale in chimica industriale somiglia per certi versi al percorso di studi dei vecchi ITIS indirizzo chimico industriale (prima della riforma), mentre la magistrale in chimica industriale approfondisce molti aspetti (compresa la gestione del rischio, dei reflui, approfondimenti su catalisi, processi, sintesi) che la rendono una laurea molto più viva e applicativa rispetto a quella in chimica pura. Se il tuo sogno è lavorare nel campo industriale credo sia la scelta giusta, altrimenti se sei più orientato verso la ricerca e la chimica teorica... beh, allora scegli chimica.

Se invece il tuo sogno è quello di progettare impianti chimici o gestire complesse strutture industriali... ci sarebbe ingegneria chimica che, ci tengo a sottolineare, non è una laurea in chimica (di chimica se ne fa veramente poca, il resto è quasi tutto impianti, costruzioni, analisi matematica, materiali...) e di conseguenza non permette di esercitare la professione di chimico.