Parere facoltà L24 Scienze e tecniche psicologiche

Ciao ragazzi, vorrei chiedervi alcune info in merito al corso di studi L24. Vi racconto un po' di cosa mi piacerebbe fare: mi sono diplomato quest'anno, liceo linguistico , e lavoro sfruttando il mio diploma poiché sono abbastanza portato per le lingue straniere. Sono impiegato e sono davvero fortunato e grato ad avere un posto di lavoro sano e ben retribuito, quindi premetto che in ambito lavorativo sono già OK.A me è sempre piaciuta psicologia , difatti alla scelta delle scuole superiori avevo dinanzi un bivio tra scienze umane e liceo linguistico; ma in funzione del lavoro e predisposizioni scelsi linguistico (cosa di cui non mi pento affatto.)La psicologia è rimasta una passione che ho da sempre, mi piace approfondire varie tematiche inerenti all'apprendimento, comportamenti cognitivi, pensiero etc etc. Insomma tutti argomenti inerenti al corso L24.Ho visto e valutato l'offerta del piano di studi L24 nell' università vicina a me e vedo che non è necessario un test di ammissione per entrare, deve solo esserci posto e sei dentro. Ho inoltrato la pre-immatricolazione attraverso il portale adatto e sembra esserci posto, avremo la graduatoria il 28 agosto.In questi giorni sto riflettendo se effettivamente è una perdita di tempo o meno, insomma tutti mi hanno un po' scoraggiato dicendo che non c'è lavoro e che è una laurea inutile, e che non troverei mai tempo per studiare che è tosta la mole di studio... Be' io lavoro tutte le mattine salvo weekend fino alle 15.Quindi avrei tutto il pomeriggio per studiare. L'unica cosa che mi chiedo è se veramente è uno spreco di tempo ed è troppo difficile. Io non lo faccio per questioni lavorative o perché voglio fare lo psicoterapeuta e le specializzazioni future. Lo faccio solo per arricchire la mia persona e poter conoscere di più in merito queste discipline, insomma non voglio laurearmi per lavorare. Lavoro già e sfrutto le mie conoscenze linguistiche, e me lo permettono, per fortuna. Non voglio fare questi 3 anni per poi continuare con altri infiniti anni per specializzarmi in qualcosa, non ho in mente di lavorare come psicologo o psicoterapeuta insomma..anche perché gli anni sono parecchi, 3+2 + tirocinio e esame per iscriversi all'albo... e per psicoterapia scuola privata di altri 4 anni... no, non è questo il mio intento. Diciamo che la gente mi ha già smontato tutta la mia volontà di fare e portarmi avanti per non condurre una vita monotona seduto ad una scrivania... ma vabbè, magari hanno ragione, non so. Mi hanno pure detto che iniziare l'uni alla mia età (21 anni) è tardi.Spero di essermi spiegato bene, il mio vuol essere un modo di conoscere argomenti nuovi che mi affascinano da sempre, il tutto in serenità, se possibile.Secondo voi, solo per passione, dovrei lasciar perdere? Ho visto che è tutto organizzato con i CFU e che bisogna totalizzarne un tot per anno, ma non ho ben capito il meccanismo in generale. Più o meno quanto sono voluminosi i libri? ho letto gente che parla di libri di 2.000 pagine..Insomma vorrei un'idea e un quadro generale di questo corso di studi, e apprezzerei di cuore i vostri consigli.Grazie per l'attenzione.