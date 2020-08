Io ho sentito molto parlare anche dell'istituto universitario per interpreti e traduttori "SSML Carlo Bo". Puoi trovarlo in molte città d'Italia: Roma, Milano, Bari, Bologna e Firenze. Si tratta di una laurea triennale in scienze della mediazione linguistica, a cui poi puoi aggiungere due anni di magistrale in interpretariato di conferenza e in traduzione specialistica