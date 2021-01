Magistrale in legal studies..?Ciao a tutti! Frequento il corso triennale in diplomatic and international studies dell'unibo. Manca ancora un po' a laurearmi, ma già faccio piani per il futuro. Tra ii tanti percorsi che sto valutando ci sarebbe quello di continuare con il percorso giuridico internazionale, visto il mio interesse nel campo del diritto internazionale diritti umani , ecc. Ho visto che ci sarebbe un corso di legal studies dell'unibo, che appunto prepara in inglese su materie giuridiche sempre a carattere globale. Mi sembra interessante, anche perchè non mi interesserebbe per esempio studiare il diritto a carattere "domestico", la giurisprudenza italiana non mi importa gran che, ma vorrei infatti lavorare all'estero, sempre nel campo delle relazioni internazionali, quindi istituzioni europee, internazionali, etc. Ciò che mi blocca è che questo è un percorso "nuovo" in italia, per esempio è solo il secondo anno che questa facoltà in questione è aperta, quindi diciamo che la strada mi sembra un po' incerta. Qualcuno che ha esperienza in questo campo?