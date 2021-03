Laurearsi a 30/31 anni, sono già spacciato?

Salve, ho iniziato l'università 25 anni. Credevo di avere le idee chiare, di aver trovato la mia strada. E piano piano, mi sono accorto che quel corso di studi non faceva per me. Non ho esperienze lavorative dimostrabili, a causa di problemi di salute (ora vanno meglio grazie a nuove cure) non ho mai potuto fare lavori pesanti, e ho sempre vissuto in un piccolo paesino del sud. Ho deciso a 25 anni di iscrivermi a lingue, mi sono accorto tardi che non era la mia strada, rinunciando. E anche in quel periodo, gli studenti 18enni mi guardavano e dicevano "ah ma sei al primo anno!?".. era mortificante. Quest'anno, mi sono trasferito a Roma , ho appena fatto 28 anni, e mi sono iscritto a "arti e scienze dello spettacolo", e ho finalmente capito che era quello che avrei dovuto fare fin dall'inizio. E' quello che mi piace, che mi prende, che cattura la mia attenzione. E ha sbocchi lavorativi interessanti. Ma l'idea di dover sudare sui libri, e poi non esser preso in considerazione a causa della mia età è straziante. Il problema è che iniziando a 28 anni, finirò sicuramente gli studi a 30/31 anni. E non ho la minima idea di come fare esperienza lavorativa in questo campo nel frattempo, dato che è un campo abbastanza particolare. So che alcuni settori preferiscono i ragazzi più giovani e non conosco le regole e i limiti adottati in questi contesti. Non so se un azienda televisiva assumerebbe uno sceneggiatore di 31 anni al posto di un 23 enne. O un macchinista, un critico della mia età;. Provenendo da un contesto di paesino, per me è tutto nuovo. Dite che non avrei speranze in questo campo, alla mia età? Dovrei rinunciare ad una laurea in quello che mi piace, perché non mi offrirà lavoro? Ho letto tantissimi commenti di persone che dicevano che finire gli studi a 30 anni è praticamente inutile. E molte persone che ora lavorano in call center e vari. Ho pensato tanto in questo periodo, e mi sono detto "è difficile trovare un lavoro in qualunque caso, in qualunque settore. Non hai mai trovato nulla in passato, e probabilmente non troverai nulla in futuro, ma almeno ho una laurea nel mezzo". "se dovessi lasciare l'università oggi, ho un lavoro sicuro domani? No, continuerei la farsa di curriculum inviati senza risposta, allora tanto vale continuare". "ho 28 anni, fino a 31 anni potrei trovare un lavoro nei limiti delle mie possibilità fisiche, e continuare entrambe, penso sia un valore aggiunto alla laurea per un azienda?a". "Avendo una laurea, potrei lasciare l'Italia a 31 anni, e lavorare in un altro stato dove l'età viene calcolata meno, e per ottenere un permesso ci vuole un titolo di studio pari alla laurea". "Potrei partecipare a concorsi con una laurea nonostante la mia età". Sinceramente mi sento finito, morto, senza futuro già a 28 anni. Sento che ho sbagliato tutto e non posso più tornare indietro. E questo mi fa stare male, e potrebbe influire anche sul percorso di studi che sto facendo, potrei pensare "ma perché lo faccio, se sono già destinato a fallire in questo campo?". Sono veramente perso. Voi cosa ne pensate?