Salve a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta. Tra un anno circa ho l' esame di stato e quindi dovrei diplomarmi ( diploma CAT). Per necessita personali ho bisogno di cercare di entrare nel mondo del lavoro subito dopo essermi diplomato. Allo stesso tempo vorrei laurearmi in scienze dell' architettura , ma la domanda è :"È possibile laurearsi senza frequentare l' università ?" Se si, come funziona? Spero di essere stato chiaro e ringrazio in anticipo a chi mi spiegherà il funzionamento. Buona giornata a tutti.