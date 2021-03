Laurea con doppia valenza (America ed Europa)

Interessati a studiare presso un college americano?Il nostro centro di formazione è convenzionato con la ACT- AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKICollege accreditato negli Stati Uniti dall'agenzia di accreditamento NEASC (New EnglandAssociation of Schools and Colleges) per offrire BSc e MSc.I laureati presso ACT ricevono una laurea accreditata nel Regno Unito e negli Stati Uniti, così come in Europa Supportiamo nell'orientamento e nell'immatricolazione al college.Per info potere scrivere qui.