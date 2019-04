Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio.

Ho una laurea triennale in scienze linguistiche conseguita presso

l'Universita' Cattolica alcuni anni fa.

Finalmente, ho deciso di proseguire gli studi ed iscrivermi alla magistrale.

Non so se iscrivermi all'Universita' statale di Milano oppure proseguire in Cattolica.

Essendomi laureata parecchi anni fa, sono un po' fuori dal "giro".

Voi cosa mi consigliate? se possibile, vorrei anche un parere da chi le sta frequentando.

Grazie mille