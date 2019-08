Iscrizione ad una magistrale dopo triennale fuori corso(cambio città). Qualche esperienza su borse di studio?

Salve,sto per conseguire la laurea in ingegneria dell' informazione all' università del salento, con abbastanza ritardo(3 anni fuori corso). Vorrei però spostarmi per conseguire la magistrale (pensavo a torino o milano).Ho un problema però, non ho i "fondi" per conseguire questa mia scelta, e lavorare e studiare insieme è quello che mi ha portato all'eccessivo ritardo(oltre all'oscena preparazione delle scuole superiori del Sud agli studi universitari e ad un sottovalutare da parte mia ingegneria il primo anno). L'isee della mia famiglia è basso, e ho alcuni amici che sfruttando questa cosa(il loro isee basso), hanno ricevuto borse di studio e/o alloggio, ma erano primo anno triennale.La mia domanda è:grazie.