Docente universitario si rifiuta di far ripetere l' esame in caso di bocciatura . Chiaro e cristallino, detto a voce perchè gli studenti facciano da passaparola. La domanda è, visto che io pago le tasse universitarie (che tra l'altro sono altine perchè fino all'anno scorso lavoravo), è giusto che mi sia negata la possibilità di ridare un esame? Le difficoltà di quest ultimo non sono oggetto di questa discussione (perchè si tratta di trabocchetti e piccoli elementi confusionari dei testi, non ci credevo poi li ho visti ed è così).Non si tratta di un regolamento dell' università , bensì di un comportamento di UNO E UN SOLO docente che non ha mai avuto un dibattito, essendo il presidente della facoltà.La domanda è, nel caso in cui mi succeda e, iscrivendomi all'appello del mese dopo non venissi accettato o mi venisse a priori negata la possibilità online, cosa potrei fare?