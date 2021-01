avrei bisogno di un consiglio. Dovrei laurearmi ad Aprile e sto avendo dei problemi con la scelta del relatore. Durante tutto il percorso universitario già sapevo di voleri fare la tesi con un determinato professore e infatti ho parlato con lui e mi ha dato la sua disponibilità. Dopo aver parlato con lui a ricevimento mi ha scartato l'argomento che volevo portare e mi ha detto di pensare ad un altro. A questo punto senza pensarci tante volte ho fatto l'enorme sbaglio di cambiarlo e ora con il nuovo relatore mi sto accorgendo che ho fatto la scelta sbagliata e che avrei dovuto rimanere col primo visto che fa la materia che vorrei continuare a studiare nella magistrale. Non vorrei finire questi 3 anni con una tesi fatta tanto per fare, ma vorrei farla nella materia che ho sempre amato. Secondo voi come dovrei comportarmi? Ormai non posso più tornare dal primo relatore?