Help. Il mio prof ha cinquanta anni in più a me. Può essere innamoramento? Sono in una situazione molto strana

[s][/s]Ciao... non voglio specificare il mio sesso perché non mi sento di definirmi. Mi definisco non binario. Non ho voglia di etichette. Ovviamente il nome che si legge ggi è di fantasia . Non sopporto dover registrarmi ai social col mio. Premetto che ho quasi ventuno anni. Mi è successa una cosa strana. Frequentò la facoltà di... (vorrei non specificare altrimenti il professore può essere identificato).Tutto ha inizio lo scorso anno. Ci dicono che sarebbe venuto il professore più terribile della facoltà a tenere un determinato corso. Un professore per cui ci sono stati scioperi, raccolte di firme, e molto altro. Gli studenti erano continuamente bocciati e anche offesi da questo tipo, ci dicevano Bene. Mi preparo. Arriva un professore che all'apparenza può avere 70 anni, forse. 1 metro e 50 di altezza se non meno. Abiti trascurati, look da classico vecchietto trasandato. Ha evidenti problemi anche motori. Gli studenti lo deridono spesso per questo. Lo umiliano perché sembra abbia il pannolone. Purtroppo fa fatica ad essere autonomo. L'aspetto non era certo quello che pensavamo. Ma in quel momento, quando l'ho visto, è scattato qualcosa. Nella mia mente ho iniziato a vederlo come un vecchietto che in realtà aveva bisogno di attenzioni, di qualcuno che gli dava sostegno (purtroppo non è ben visto nemmeno dai colleghi, per il suo caratterino). Mi ha fatto una tenerezza incredibile. Aveva un aspetto così dolce poi: i capelli bianchi, ma da giovane doveva essere biondino, ma ha qualche riflesso biondo, i baffi "autoritari", gli occhi azzurri, con una giacca il triplo di lui. Veniva a lezione in maniera molto autoritaria, spiegava, e senza alcuna confidenza andava via. Magari sarà pure maschilista. Però è successo tutto all'improvviso. Dal primo giorno non ho smesso mai di pensarlo. Non so se definirlo innamoramento. Non credo. Mi immagino magari di tenermelo stretto la notte, di abbracciarlo.Quanto Vorrei fargli capire che non è vero che non esiste nessuno che gli dimostri affetto. Ho provato a salutarlo con dolcezza e gentilezza ma lui rimane sempre molto professionale ed autoritario. Non si apre con gli altri. Non capisco...a me sembra che sia molto timido e riservato. Con la chiusura delle scuole ed università io sono stata/o davvero male, prima facevo di tutto anche solo per incontrarlo. Adesso non lo vedo da mesi. A me bastava anche solo vederlo da lontano. Continuo a star male per lui. Vorrei averlo qui, proprio ora, vorrei riempirlo di coccole e baci. Vorrei passare intere giornate con lui. Non riesco a capire cosa sia. Ho un sentimento nei suoi confronti, molto forte. Non ho fantasie erotiche verso di lui, teniamo presente che stiamo parlando di un vecchietto poco autosufficiente, però gli bacerei le labbra, insomma lo riempirei di bacini anche sul corpo se potessi, ma solo per affetto, per 'spupazzarmelo'. Se lo immagino nudo non è per erotismo , ma è più per tenerezza. Mi farebbe tanta tenerezza magari aiutarlo a vestirsi o a farsi il bagnetto. Con la chiusura delle facoltà non faccio altro che ricercare le sue informazioni su internet, che pensarlo ogni giorno, dalla mattina alla sera . Eppure ci sono 50 anni di differenza. Mai avrei immaginato di poter provare ciò per un vecchietto. Mi fa piacere pubblicare questa mia esperienza in anonimo per vedere cosa ne pensano i miei coetanei e se magari si sono mai ritrovati in situazioni del genere. Ormai lui è il mio pensiero fisso. Non riesco a capire cosa significa. Grazie di cuore