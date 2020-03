Esami del secondo semestre al primo semestre

Salve a tutti! Ho 19 anni ed a settembre ho cominciato l' università Ho iniziato a frequentare una facoltà scientifica.Spinta dalla ricerca di una laurea che desse un lavoro 'utile', che desse futuro, e sotto pressione di parenti vari. Tuttavia, mi sono resa conto (Primi di Gennaio circa), che questa facoltà non fosse fatta per me. Rendendomi conto del mio errore, ho provato a fare il passaggio di corso, seguendo invece i miei sogni : nell'università che frequento però, il termine massimo per il passaggio era a fine dicembre. Quindi tutt'ora risulto iscritta a questa facoltà.Ad ogni modo, ho cominciato a frequentare, anche per farmi un'idea, le lezioni del corso a cui voglio passare, 'Cooperazione Internazionale e Sviluppo'.Ho parlato con alcuni dei professori del nuovo corso, chiedendo loro di poter dare gli esami a settembre, quando immatricolata al primo anno, e mi hanno risposto che sì, è possibile.Vi dico quindi il mio dubbio : A settembre mi iscriverò al primo anno di Cooperazione Internazionale,Grazie a chiunque risponda ai miei dubbi, buona giorrnata!