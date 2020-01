É tutto LEGALE? Modifica del corso di laurea dopo l'iscrizione degli studenti.

Ciao a tutti! Volevo fare una domanda un po' particolare alla quale spero qualcuno possa rispondere. É legale modificare le materie presenti in un corso di laurea (istituito a partire da quest'anno) dopo che gli studenti si sono iscritti? Io, ad esempio, ho scelto quello specifico corso proprio per la possibilità di studiare alcune materie opzionali che poi sono state eliminate. Come dovrei comportarmi in questo caso? Grazie in anticipo.