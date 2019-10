Mi chiamo Francesco Palmiero, ho 20 anni e sono uno studente universitario. Ho vinto la borsa di studio per l’anno accademico 2018/2019 emessa da LazioDisco ( Roma ) dal valore di 2052€. A causa di una questione economica, quest’anno ho dovuto effettuare la rinuncia agli studi all’ università di Roma La Sapienza e adesso mi ritrovo a dover restituire per intero la somma della borsa di studio percepita. Purtroppo mia madre ha subito un intervento a cuore aperto e la maggior parte dei soldi sono andati via per le cure mediche e viviamo una situazione economica per niente favorevole, con valore ISEE <1800€. Chiedo una piccola mano a tutti voi per riuscire a coprire il costo della borsa di studio, con la speranza di non rimanere sul lastrico.Un abbraccio, Francesco.