Salve, sono una studentessa del primo anno che studia ingegneria. Vorrei sapere due cose, vado diritta la punto, per quanto riguarda due esami:

1) è il primo anno che scienza e tecnologia dei materiali sarà anche scritta, potreste dirmi come sarebbe lo scritto? tipo che esercizi ci sono ecc ecc, sempre in generale eh.

2) dovrei sostenere l'orale di algebra e geometria I, potreste dirmi tutti i possibili argomenti collegati con i sistemi lineari?

Grazie in anticipo