Digitale o Cartaceo? Questionario Business School Sole24h

Ciao a tutti: avrei bisogno del vostro aiuto come studenti universitari! Potete aiutarci con questo sondaggio? Servirà ad aiutare il team degli Studenti del Master di Innovation e Digital Transformation della Business School del Sole24h di Milano per implementare al meglio un progetto di innovazione digitale avanzata di un Editore Italiano di libri Universitari. I risultati saranno anonimi e saranno utilizzati solo ad uso statistico interno senza essere in alcun modo divulgati. Grazie a tutti per la collaborazione!