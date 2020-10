Ciao! Due anni fa mi sono iscritta al corso di scienze dell'educazione ed ho sostenuto con ottimi risultati tutti gli esami del primo anno. A conclusione di questo primo anno ho deciso però di cambiare corso e ateneo, iscrivendomi a scienze giuridiche in un'altra città (anche se sempre della stessa regione). Non ho inviato alla prima università la rinuncia agli studi, ma semplicemente la richiesta di trasferimento (che mi hanno accordato dietro pagamento di indennità, adesso infatti frequento scienze giuridiche e do gli esami senza problemi). Mi chiedo se gli esami di scienze dell'educazione che ho sostenuto siano andati perduti o se potrò, un giorno, recuperarli e concludere il corso di laurea (eventualmente dopo la laurea in scienze giuridiche).Non so se sia corretto parlare di "congelamento di carriera" perchè guardando sui siti delle varie università viene utilizzato per indicare un'interruzione e successiva ripresa degli studi (non il mio caso, considerando che comunque sto continuando a studiare).Adesso sono al secondo anno di scienze giuridiche, non ho potuto convalidare nessun esame perchè non c'è nessuna corrispondenza tra i due piani di studi.