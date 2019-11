Che facoltà scientifica scegliere? medicina, Biotecnologie, Chimica etc..

Ciao a tutti, frequento l'ultimo anno di superiori e non so a chi chiedere consigli.Premessa: non ho paura di studiare ma ho paura della condizione in cui sono molti neolaureati di oggi.Ho iniziato il liceo scientifico con l'idea chiara di voler fare medicina e ora che posso concretizzare la mia scelta non mi sento più sicura come prima. Perché? Beh perché mi sono resa conto che i miei interessi sono molti e ben diversi e la situazione in Italia fa paura!!Durante il mio percorso al liceo mi sono resa conto che mi affascina anche molto il mondo della biologia e della chimica (in particolare quella che ha a che fare con i processi biologici e l'essere umano), sono anche interessata al settore delle biotecnologie e ho una tendenza ad approfondire gli studi con molta curiosità nell'ambito dell' alimentazione . Sono anche appassionata nell'ambito del comportamento umano e della psicologia (ho letto saggi in merito, mi incuriosisce lo studio della mente umana) Mi piace essere creativa ( opterei un lavoro non eccessivamente monotono) ed amo entrare nel "profondo" di un concetto. Ho anche una propensione nel rapportarmi con le altre persone e in pubblico, non mi va di svolgere un lavoro in solitudine o in isolamento. Non so come muovermi e mi piacerebbe conciliare un po' di queste mie passioni (la scienza, la biologia, la parola, la creatività e la curiosità per le innovazioni...)C'è qualcuno laureato in biotecnologie o chimica che possa raccontarmi la sua esperienza e i possibili sbocchi lavorativi?Premetto che di medicina sul web ho letto ben poco di positivo ( si tratta di un lavoro estremamente stressate, l'unica nota ottimistica che ho letto riguarda le soddisfazioni correlate se hai passione o fortuna...) e ho davvero paura in merito.Scusate per la confusione,grazie a tutti per l'attenzione.Ps: non so se cambia qualcosa, volevo solo dire che sono interessata all' università di Bologna (se passo ovviamente...)