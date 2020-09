Ciao a tutti, mi chiedevo se fosse possibile venire bocciati alla presentazione della tesi di laurea. Inoltre mi chiedevo, cosa succede se uno studente non sa rispondere alle domande poste dalla commissione? Inoltre io ho cercato anche di escludere alcune parti poco importanti nella tesi, su cui penso non mi verranno poste domande. Secondo voi ho fatto bene o meglio non escludere neanche la parte meno importante della tesi?

Ovviamente non è che penso di non studiare, però non si sa mai, soprattutto considerando l'ansia del momento.



Grazie a tutti.