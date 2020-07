Accettare o rifiutare voto? Laurea Magistrale

Buongiorno a tutti. Mi chiamo Luca e sono uno studente di Ingegneria al primo anno della magistrale. Ho una media abbastanza buona del 27.5. All'ultimo esame della sessione ho preso un 25: il problema è che non ho studiato molto, per via di mancanza di tempo, rileggendo un paio di volte gli appunti (senza contare il tempo usato per sistemare gli appunti, riguardare le video lezioni etc..). Ho paura che pur avendo passato l'esame con un voto tutto sommato accettabile, cioè che ho studiato non mi rimanga e io non l'abbia compreso a pieno. Secondo voi conviene accettare l'esame, abbassando anche la media, oppure rifiutare il voto, considerando che dovrei ridarlo a settembre insieme ad un altro un po' più complesso, quindi rischiando di rimanere indietro di un esame l'anno prossimo (cosa che non considero necessariamente un problema)?