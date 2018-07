Università Ca’ Foscari, Venezia

Buongiorno, mi chiamo Valeria e a settembre inizierò il quinto anno di un Istituto Tecnico a indirizzo Turistico. Sarei interessata a proseguire i miei studi presso questo Ateneo, in particolare a proseguire nel corso di Laurea in Lingue e Culture Orientali. Venendo da Milano, vorrei sapere com’è la vita per uno studente a Venezia, e in particolar modo com’è l’università, in quanto venendo da fuori le uniche informazioni che son riuscita a trovare sono quelle presenti sul sito, e sicuramente sapere l’opinione di studenti che frequentano o che hanno frequentato questo corso di studi può essere molto utile. Grazie in anticipo