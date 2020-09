Buonasera,volevo chiedere un' informazione . Stavo svolgendo in qualità di neolaureata un tirocinio formativo a Lisbona della durata di 6 mesi (gennaio-giugno), interrotto a causa della pandemia, si tratta di una clinica ed è stata una scelta inderogabile. Sono dovuta tornare a casa perchè per il mio lavoro non si può fare in smart working, spendendo la bellezza di 550 euro tra voli, noleggio auto e taxi (non si poteva prendere mezzi pubblici). L' università mi ha versato l'80% di 350 euro per 6 mesi, quindi circa 1600 euro prima di partire (il 20% al rientro). Dopo aver inviato tutte le pezze giustificative delle spese, mi viene richiesto di restituire ben 174 euro, ovviamente avendo speso quasi 600 euro per rientrare in Italia, non mi erano avanzati soldi e devo tirarli fuori di tasca mia, cosa assolutamente vergognosa, in quanto non avevo alternative. C'è un modo per fare "ricorso" a questo pagamento? Grazie a chi mi risponderà