Ciao a tutti, quest'anno ho provato il test per odontoiatria e non sono passato,come alternativa vorrei iscrivermi al corso di laurea in Scienze Naturali ( triennale) all'Università degli studi di Torino,per riprovare il test per odontoiatria l'anno prossimo, ma prima di ciò vorrei sapere quali esami mi verrebbero convalidati qualora io vincessi il concorso e dovessi passare alla facoltà di odontoiatria, all'UNITO stessa..Grazie in anticipo