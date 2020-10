Buongiorno, qualcuno può aiutarmi con la verifica dei cfu al fine del conseguimento di una seconda laurea in materie umanistiche? Faccio presente che ho una laurea in lettere e filosofia vecchio ordinamento e vorrei capire quale potrebbe essere la laurea ( sempre magistrale) più attinente, gli esami riconosciuti, i crediti mancanti edvi costi relativi per valutare eventuale iscrizione. Grazie in anticipo!