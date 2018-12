1) Scrivere sia equazioni cartesiane che parametriche della retta r passante per (4, 1) e parallela all’asse x. Determinare i punti di r che hanno distanza √1300 dalla retta di equazione

2x + 3y + 5 = 0.

La mia difficoltà sta nel fatto che non avendo la retta non so come trovare m e quindi determinare le due equazioni .

2)Calcolare la proiezione ortogonale (scalare non negativo) del vettore (8, 9) sulla retta

r : x − 3y + 102 = 0.