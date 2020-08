Magistrale a Tor Vergata (Economia aziendale)

Ciao a tutti ragazzi, mi sono da poco laureato a Catania in economia aziendale e adesso vorrei proseguire con la specialistica a Tor Vergata (indirizzo Economia e Managment).Alcuni miei amici che hanno proseguito la specialistica a Catania (Direzione aziendale)mi hanno confermato che loro svolgono numerosi lavori di gruppo o progetti che poi vengono valutati e che i professori , rispetto alla triennale, sono molto più morbidi.Adesso vorrei capire invece come funziona a Tor Vergata; in particolare:1. Ci sono agevolazioni per chi frequenta i corsi?2. I professori sono troppo esigenti e sono tirati con i voti rendendo impossibile o difficile dare gli esami o invece sono più morbidi?Io non cerco il 30 facile, ma non vorrei neanche complicarmi troppo la vita per passare un esame o prendere un buon voto. Grazie