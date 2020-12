tesi di laurea triennale scienze politiche

Salve a tutti, avrei bisogno di un parere riguardo la tesi di laurea per la triennale in scienze politiche e relazioni internazionali; Vorrei fare una tesi sperimentale nella speranza di avere un punteggio piú alto ma non saprei cosa serve ad una tesi per essere sperimentale nella facoltá di scienze politiche. Volevo proporre come argomento l'Algeria dal terrorismo a Boutaflika, sono stata per qualche anno in Algeria dove ho raccolto informazioni da archivi storici e intervistando persone. Ho anche avuto l'opportunitá di far parte alla creazione della campgna elettorale dell'attuale presidente del partito FLN,mi chiedevo come potrei utilizzare questa esperienza in Algeria scrivendo di questo meraviglioso paese in una tesi SPERIMENTALE. Spero di essere stata chiara e che possiate aiutarmi