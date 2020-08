Lo sport , inteso nel suo significato più serio, è un’attività che per molti aspetti si avvicina al gioco, ma che per altri comporta impegno e perfino sofferenza; per certi versi è occasione di socializzazione, ma si basa anche sull’esaltazione della competitività e della lotta. A partire dalla tua esperienza, prova ad analizzare i complessi e contraddittori meccanismi psicologici legati allo svolgimento di un’attività sportiva.