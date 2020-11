Le informazioni disponibili per ogni film sono le seguenti:- Titolo, Genere, Anno, Descrizione, Durata, Valutazione (valore da 1 a 5).Il candidato potrà leggere le informazioni dal DB tramite i seguenti parametri di connesione:I parametri di connesione sono i seguienti:db = jdbc:mariadb://itsstevejobs.ddns.net:54306/its_db;user = "its_user";password = "its_pass";nome tabella = film_tableIn alternativa potrà leggere i dati dei film dal file fiml.txt allegato.il carattere di separazione tra un campo e il seguente è ' ; 'Il candidato dovrà scrivere un programma in grado di:- selezionare i film con le valutazioni maggiori di 4,- stampare in console le seguenti informazioni: Titolo, Genere, Anno, per i film selezionati- scrivere le stesse informazioni in un file: risultato_film.txt