Scrivere un programma in Java per la gestione dei ordini di un e-commerce Le informazioni disponibili per ogni ordine sono le seguenti:- id (Integer)- destinatario (String)- indirizzo (String)- citta (String)- numero_prodotti (Integer)- importo (Float)- data_ordine (Date)Il candidato deve scrivere un programma in grado di leggere da DB tutte le righe con numero di prodotti MAGGIORE UGUALE A 5 e scrivere su un file risultato_ordini.txt, i record trovati solo le seguenti informazioni:destinatariocittanumero prodottiimportoI parametri di connessione al DB sono:URI_DB = jdbc:mariadb://itsstevejobs.ddns.net:54306/its_db;user = "its_user";password = "its_pass";nome tabella = ordini_tableIn alternativa potrà leggere i dati dei film dal file ordini.txt allegato.il carattere di separazione tra un campo e il seguente è ' ; '