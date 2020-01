Aiuto urgente appelli!!!

Dopo aver fatto un esame , per sicurezza mi sono iscritta all'appello successivo, per paura di non averlo superato. Oggi il prof mi ha inviato il voto e l'ho passato, ma non sono riuscita a cancellarmi dalla lista dell'altro esame perché era entro ieri. Mi tieni il voto che ho preso, giusto? Non me lo annulla? Gli ho anche inviato una email dicendo che non mi sarei presentata all'esame successivo