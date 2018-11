sarò molto sintetica. sono al quinto anno del liceo artistico studio Architettura da 3 anni e non ce la faccio più! mi sono documentata su altre facoltà ho fatto qualche test attitudinale e ho scoperto la facoltà di scienze politiche (ovviamente conoscevo l'esistenza di questi corsi, ma non così approfonditamente. me ne sono innamorata degli argomenti svolti e dei programmi! ma leggendo alcuni articoli (molto negativi) mi sono sorti molti dubbi: in questi ultimi la facoltà veniva descritta come inutile\senza sbocchi lavorativi\fin troppo facile.

a questo punto sorge la mia domanda: vale la pena scegliere scienze politiche?