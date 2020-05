Ciao ragazzi, mi trovo a distanza di anni a riprendere in mano un pò di libri e di recente mi sono imbattuto su un esercizio di cui vorrei avere alcune chiarezze.



In particolare ho seguenti dati: appezzamento a tessitura media coltivato a mais, profonditá 50 cm con una RFU 140 mm/m a inizio luglio.

Precipitazione mensile 120 mm. T media min: 19.5 gradi, T media max 28 gradi.



Come faccio a sapere se avrò necessitá di irrigare e in che volume?.



Grazieee