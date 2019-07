Test ingresso scienze motorie

salve a tutti

sono nuovo del forum e questo è il mio primo post!

a settembre farò il test di ammissione per scienze motorie ed ho già iniziato a studiare acquistando gli alpha test sia teoria che eserciziario.

volevo fare alcune domande inerenti al test d'ingresso:

1)quanto è difficile il test d'ingresso?

2)quali sono state le materie presenti nel test dello scorso settembre?

3)a quante domande bisogna rispondere?

4)è vero che per ogni risposta errata si danno zero punti a differenza dei test della Federico II che danno -0.25?

5)gli alpha test vanno bene per studiare o devo comprarmi gli editest?

grazie a tutti!