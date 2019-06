Buongiorno a tutti: ho sostenuto L esame di diritto privato a dicembre ma non è stato ancora verbalizzato..la segreteria mi ha detto che non è un esame in carriera..ho paura di dover sostenere L esame di nuovo..e temo che L prof dica che non l’ho mai sostenuto..cosa posso fare? L esame l’ho sostenuto senza prenotazione perché segrepass mi diede problemi e la professoressa mi fece io favore diciamo..non so più che fare..