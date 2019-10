Salve, ho consegnato il plico per finire l'iscrizione ieri al corso di Filosofia . L'unica cosa che mi manca è l'orario delle lezioni.Davvero, non so proprio più come trovare questo orario. Cercando su internet ho trovato orari risalenti al 2018/2019, ma niente 2019/2020.Allora ho provato a chiamare i numeri che mi escono in questa pagina: https://www.unina.it/-/769213-segreteria-studenti-area-didattica-studi-umanistici ma nessuno mi risponde, il telefono squilla a vuoto ed ho chiamato durante gli orari di apertura.Da quello che ho trovato su internet, l'unica cosa che forse sono riuscito a capire è che iniziano a Novembre, ma per il resto non so nulla, proprio nulla, ho provato anche a vedere sul sito della sezione di filosofia: http://www.filosofia.unina.it/ cliccando su calendario didattico nella scheda Dottorati.Qualcuno che mi sa dire come trovare questo orario? Se devo aspettare che esca su un sito in particolare? Se sì, quale? Spero solo di non dovermi recare alla segreteria per saperlo, sono abbastanza lontano dalla sede.Grazie mille per l'aiuto in anticipo a chiunque mi aiuterà...