avrei bisogno di una mano per un problema in c++Sviluppare un programma C, che crei una lista di esami sostenuti, dove ogni esame è caratterizzato dal nome e dal voto conseguito.si sviluppi una funzione che riceve in ingresso la lista di esami e restituisca la posizione del voto più alto contenuto nella lista.Nel main va stampato a video il nome dell'esame col voto più altoPer il popolamento del vettore si può adoperare il popolamento inline.