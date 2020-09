iscrizione università

Buongiorno, nell'anno 2007/2008 ho frequentato la facoltà di giurisprudenza ma poi non ho più continuato per varie vicissitudini e ovviamente non ho più pagato le tasse. Adesso vorrei iscrivermi ad un'altra università , non avendo mai fatto la rinuncia agli studi, posso iscrivermi traquillamente alla nuova università senza ricorrere in sanzioni? grazie