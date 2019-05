Info Esami da preparare

Salve a tutti. Sono una matricola del primo anno a giurisprudenza.

Per diversi motivi non ho sostenuto esami durante la sessione invernale.

Ho ''provato'' storia del diritto medievale e moderno ma mi sono bloccata. (Premetto che forse ho sbagliato metodo di studio, il libro era incomprensibile, mi sono fatta prendere dall'ansia e taaac: scena muta. Ma ho appreso di recente che la cattedra, nonostante sia un esame da 6 cfu è molto lunatica e la docente ha bocciato persone che avevano preso 27/28 ).

Ho deciso di voltarmi alle spalle questo esame e aspettare la rotazione.

Ora, chiedo consiglio a voi sia per un metodo di studio adeguato (ricordare tutti i concetti senza fare confusione per me è un'impresa) sia per la scelta degli esami da sostenere.

Avevo pensato ad Istituzioni di Diritto privato a giugno e a Diritto privsto a luglio (andando a fare anche dipartimento).

Voi cosa mi consigliate? mi potrebbe facilitare lo studio per privato? sto azzardando troppo? in breve: da dove e come comincio?

vi ringrazio anticipatamente per le risposte