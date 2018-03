ciao,spesso i genitori di oggi tendono a intervenire troppo in fretta. preferiscono che i figli non falliscano, invece di lasciare che affrontino le avversità, si spiana la strada evitando loro gli ostacoli per rendergli facile la vita.

Tanti sono gli errori che un genitore fa.

La cosa importante è aiutarli sicuramente a raggiungere l'autonomia, ad essere responsabili pee evitare che i figli paghino per i loro errori al momento delle scelte.Importante è daare progressivamente sempre più fiducia, ascolto, ottimismo: ciò favorisce un po’ alla volta la loro autonomia, il camminare con le proprie gambe fino al punto di non aver più bisogno dei genitori per molte cose, come ad esempio il fare il bagno, andare al gruppo, fare i compiti, ecc. e via via crescendo.

Un genitore dovrebbe essere in grado-compito arduo-di mettere da parte presunzione e angoscia: presunzione di poter fare tutto per il figlio, al posto del figlio e angoscia per non poter fare tutto, per non poter dare una mano...due estremi che non aiutano nella crescita dei figli.