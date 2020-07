CATTOLICA SCIENZE LINGUISTICHE COMUNICAZIONE CIAO A TUTTI, STO PER ISCRIVERMI AL CORSO TRIENNALE IN CATTOLICA DI SCIENZE LINGUISTICHE COMUNICAZIONE E MEDIA, SONO MOLTO INDECISO SUGLI SBOCCHI PROFESSIONALI, NON VORREI FOSSE UNA BRUTTA COPIA DELLO IULM.QUALCUNO STA FREQUENTANDO QUESTO CORSO E MI PUO AIUTARE?