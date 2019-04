scelta della facoltà

Ciao a tutti,

sono una studentessa dell'ultimo anno del liceo e ho scelto di proseguire gli studi: facoltà di lettere! Sto ancora valutando quale percorso intraprendere (lettere antiche o moderne) ma vorrei chiedere delle informazioni che hanno a che fare con il mondo lavorativo, una volta conseguita la laurea in lettere. Aldilà delle tipiche occupazioni come l'insegnamento,è possibile essere laureati in lettere e lavorare nel settore, ad esempio, del'arte? é possibile partecipare a conscorsi per la gestione di un museo oppure c'è bisogno della laurea in Beni Culturali? Ho assistito ad un open day dove un professore ha comunque ribadito a possibilità di dare degli esami di Storia dell'arte pur frequentando il corso di laurea in lettere. La mia professoressa del liceo ha gestito anche diversi musei e si laureò in lettere moderne ad indirizzo artistico contando però che al tempo amcora non esisteva la facoltà di Beni Culturali.

Mi scuso per essermi dilungata ma questo dubbio mi assila e la scelta dell'università non è per nulla semplice, soprattutto senza avere una visione completa delle possibilità che vengono offerte.

Grazie di cuore!